Minst 50 døde etter gasstank-eksplosjon i Haiti

NTB

Minst 50 mennesker har mistet livet etter at en gasstank eksploderte i Haiti, opplyser lokale myndigheter.

Det var en lastebil som fraktet drivstoff som eksploderte i byen Cap-Haitien nord i Haiti. Lokale medier melder at minst et titalls personer også er tatt med til sykehus.

– Vi er overveldet, sier vitnet Dr. Calhil Turenne til avisen Le Nouvelliste.

Tidligere statsminister Claude Joseph har tvitret om hendelsen.

– Jeg deler smerten og sorgen til alle menneskene, skriver han.

I tillegg skal rundt 20 hus i området begynt å brenne som følge av eksplosjonen. Det er foreløpig usikker hvor mange som er inne i disse husene.

– Det er grusom det landet vårt må gå gjennom, sier Dave Larose til AP. Han er sivilingeniør og jobber i byen. Han kjørte da han så ambulanser og en folkemengde ved veien.

Han beskriver også at han så noen finne fram bøtter for å samle opp drivstoffet fra gaten for å ta med hjem igjen.

Eksplosjonen skjer på et tidspunkt der Haiti strever med drivstoffmangel og skyhøye bensinpriser.