Pfizer: Coronapille beskytter mot alvorlig sykdom – også mot omikron

NTB

Studier viser at Pfizers nye coronapille vil beskytte mot alvorlig sykdom, også når det gjelder omikronvarianten, ifølge selskapet.

– Vi er trygge på at dersom den godkjennes, vil denne potensielle behandlingen kunne bli et svært viktig verktøy i bekjempelsen av pandemien, sier Pfizer-sjef Albert Bourla, ifølge New York Times.

Dersom man tar pillen senest tre dager etter at symptomene er oppdaget, vil den redusere risikoen for innleggelse og dødsfall med nær 89 prosent, ifølge Pfizer. Selskapet sier også at risikoen blir redusert med 88 prosent dersom den tas innen fem dager.