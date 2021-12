Svetlana Tikhanovskajas ektemann dømt til 18 års fengsel

NTB

Sergej Tikhanovskij, ektemannen til den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, ble tirsdag dømt til 18 års fengsel.

Det opplyser statlige hviterussiske medier.

Tikhanovskij planla å utfordre Hviterusslands sterke mann Aleksandr Lukasjenko i valget i 2020, men ble pågrepet, anklaget for å ha forstyrret offentlig ro og orden.

43-åringen har sittet i varetekt siden mai i fjor.

– Jeg vil fortsette å forsvare personen jeg elsker og som har blitt en leder for millioner av hviterussere. Jeg skal forsøke noe som er veldig vanskelig – kanskje umulig: Å fremskynde øyeblikket hvor vi alle kan være sammen i et nytt Hviterussland, sier Tikhanovskaja om sin ektemann i et videoklipp publisert tirsdag.

Hun sa i forkant av dommen, at den, uavhengig av utfallet, er ulovlig.

Etter at ektemannen ble pågrepet, stilte kona som kandidat i valget, der president Aleksandr Lukasjenko angivelig sikret seg over 80 prosent av stemmene. Etter valget flyktet hun i eksil av frykt for å bli fengslet, noe en rekke andre opposisjonelle også har gjort.