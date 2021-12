USA forbereder seg på alternativer til atomavtale

NTB

USA forbereder alternativer sammen med allierte i tilfelle det ikke blir noen atomavtale med Iran, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Diplomater fra Iran, Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland er samlet til atomsamtaler i Wien, men prosessen som skal gi atomavtalen nytt liv, tar tid.

Det meldes om at det har vært vanskelig med å komme i gang med reelle forhandlinger med Iran.

– Vi fortsetter i denne timen, på denne dagen, å forfølge diplomati fordi det for øyeblikket er det beste alternativet. Men vi engasjerer oss aktivt med allierte og partnere om alternativer, sa han under et besøk i Indonesia tirsdag.