Elsparkesykler blir forbudt i kollektivtrafikken i London

NTB

En granskning som viser at elsparkesykler utgjør en brannfare, gjør at det ikke lenger blir tillatt i offentlig transport i London.

Forrige måned brøt en elsparkesykkel ut i brann på T-banestasjonen Parsons Green-stasjonen i London. En granskning har vist at defekte litiumbatterier utgjør en brannfare.

Transport for London skriver i en pressemelding at en brann på et avsperret område som en buss eller på T-banen vil være svært farlig. Det vises også til at røyken fra en slik brann kan være giftig.

Forbudet gjelder på T-banen, busser og trikker i London.