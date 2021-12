Kongresskomité ber om at det åpnes straffesak mot Trumps tidligere stabssjef

NTB

Donald Trumps tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, blir trolig tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen.

Komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar stemte mandag for å anbefale at det åpnes straffesak mot Meadows. Det samme grepet ble tatt mot Trumps sjefstrateg Steve Bannon tidligere i år. Da ble han tiltalt av en føderal storjury.

Meadows har nektet å møte som vitne for komiteen. Han blir ansett som et mulig nøkkelvitne for å få klarhet i hva Det hvite hus visste om stormingen av Kongressen.

I over to måneder har komiteen forhandlet med Meadows og hans advokat. Meadows har på sin side saksøkt granskningskomiteen fordi de ønsker å straffeforfølge ham for å nekte å vitne i granskingen.

– Uansett hva slags arv han trodde han etterlot seg, er dette arven hans nå. Hans tidligere kolleger peker ham ut for en straffesak fordi han ikke ville svare på hva han vet om et brutalt angrep på vårt demokrati, sier Bennie Thompson, demokraten som leder granskningen.

Beslutningen om å anbefale at det åpnes straffesak mot Meadows var enstemmig.

Meadows var tidligere kongressrepresentant for Republikanerne.