64 personer bekreftet døde i Kentucky

NTB

64 personer er bekreftet omkommet etter tornadoene i delstaten Kentucky.

– Det kommer til å bli flere. Vi tror tallet kommer til å stige over 70, kanskje til og med over 80, sier guvernør Andy Beshear – som tidligere har meldt at dødstallet i Kentucky var over 80.

Minst 14 andre personer har mistet livet i fire andre delstater etter uværet som rammet fredag og lørdag.