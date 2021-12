Putin avslører tidligere ekstrajobb: – Ubehagelig å snakke om

Russlands president Vladimir Putin avslører at han etter Sovjetunionens fall måtte spe på inntektene med å jobbe som drosjesjåfør.

Russlands president, Vladimir Putin, avslører i en ny dokumentar om hvordan han måtte ta ekstrajobb etter Sovjetunionens fall i 1991.

Det er viden kjent at Vladimir Putin i 1991 jobbet som KGB-agent. Men i dokumentaren «Russland, nyere historie» forteller han at han, etter Sovjetunionens fall, måtte finne nye kreative løsninger for å få endene til å møtes.

– Noen ganger måtte jeg ta ekstrajobb for å tjene nok penger, og kjørte drosje. Det er ubehagelig å snakke om, men dessverre skjedde det, forteller presidenten i dokumentaren, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Desperat økonomisk nød

Russland ble rammet av harde økonomiske problemer og fikk en voldsom inflasjon i tiden etter Sovjetunionen falt. Da var tradisjonelle taxier en knapphet i landet og flere privatpersoner begynte å kjøre fremmede for å få endene til å møtes. Ifølge BBC var det også enkelte som brukte arbeidsbiler som ambulanser som taxi på fritiden.

Putin jobbet som KGB-agent frem til det mislykkede kuppforsøket mot Gorbatsjov i august 1991. Da skal han ha levert inn sin oppsigelse i protest mot behandlingen av presidenten. Deretter jobbet han i administrasjonen til borgermester Anatolij Sobtjak i St. Petersburg.

– 1000 års historie gikk tapt

Det har lenge vært kjent at den nåværende presidenten mente unionens fall i 1991 var en stor tragedie for Russland. Han har tidligere kalt kollapsen «den største geopolitiske katastrofen i det tyvende århundre».

– Vi ble et helt annet land. Det som hadde blitt bygd opp gjennom 1000 år, ble i stor grad tapt, sier presidenten i dokumentaren. Han forteller også om 25 millioner russere i andre sovjet-land, plutselig ble avskåret fra Russland, som følge av Sovjetunionens fall. Dette beskriver han som en «stor humanitær tragedie».

Det er for tiden stor spenning mellom Russland, og en av disse tidligere utbryter-landene, Ukraina. Flere land anklager Putin for å ha samlet 90.000 soldater ved den ukrainske grensen. og blant annet USAs president Joe Biden har truet med sanksjoner, om ikke Russland nedskalerer konfliktnivået med naboen.

Flere vestlige land, sammen med Nato, frykter at Putin vil okkupere ytterligere områder i Ukraina, slik landet annekterte Krim-halvøya i 2014.

Litauen: Russland forbereder seg på full krig

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis hevdet mandag at Russland forbereder seg på full krig mot Ukraina.

– Jeg tror at vi er overbevist om at Russland faktisk forbereder seg på full krig mot Ukraina. Det er en hendelse uten sidestykke, sannsynligvis siden andre verdenskrig, sa han, ifølge NTB.

EUs utenriksministre diskuterte mandag hvilke økonomiske sanksjoner Kreml har i vente dersom russiske styrker krysser grensa til nabolandet.

Russland avviser anklagene om invasjonsplaner som vestlig skremselspropaganda.

– Russland er en fredelig stat, spørsmålet om invasjon er provoserende, sa president Putin i forrige uke.