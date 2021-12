3,5 millioner dansker får oppfriskningsdose innen nyttår

NTB

Alle i Danmark fra 40 år og oppover skal få en oppfriskningsdose med coronavaksine innen nyttår, sier Sundhedsstyrelsen.

Årsaken er at det er nødvendig med en ekstra immunitet overfor omikronvarianten, sa direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, under en pressekonferanse.

Foreløpig har 1,2 millioner i Danmark fått oppfriskningsdose, melder Berlingske.

EMA har godkjent oppfriskningsdose fra Moderna og Pfizer seks måneder etter andre dose. Men nå vil folk i Danmark få det før, altså rundt 4,5 måneder etter andre dose, ifølge DR.