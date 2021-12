Tidligere bistandstopp: – Bistand virker ikke

UDs tidligere Somalia-toppsjef kommer med oppsiktsvekkende uttalelser: – Hva har vi fått til? Ingenting.

Norge har brukt flerfoldige milliarder i bistand for å skape demokrati og utvikling i Somalia.

Jens Mjaugedal har hatt toppstillinger i flere bistandsorganisasjoner. Fra 2012 til 2017 var han Utenriksdepartementets spesialutsending til Somalia, ett av landene Norge gir mest bistandsmidler til. Han har også hatt toppstillinger i flere bistandsorganisasjoner og kommer med et blekt bilde av resultatene overfor NRK.

«Bistandssirkus»

For når den tidligere bistandstopppen ser tilbake på karrieren i det han kaller «bistandssirkuset», er oppsummeringen like kort som den er brutal:

Jens Mjaugedal har hatt jobbet med bistand i en årrekke, men tegner et dystert bilde av resultatene. Bildet er tatt da han jobbet for Flyktninghjelpen i 2005. Les mer Lukk

– Gøy, men bortkastet. Bistand virker ikke, sier han til NRK dokumentar.

Ifølge Bistandsaktuelt har Norge bidratt med 4,4 milliarder kroner i bistand til Somalia over de siste ti årene. Befolkningen i landet tilhører ulike klaner, som på den ene siden hindrer utvikling og på den andre siden gir et minimum av beskyttelse for den enkelte, forklarer Bistandsaktuelt. Klanssystemet har vært en del av grunnstrukturen i samfunnet i generasjoner.

– Urealistisk

Mjaugedal mener at det blir håpløst at Norge går inn med sitt utviklingsprogram for å forvandle landet fra et tradisjonelt klansamfunn til et land med vestlige idealer.

– Bistandsprosjektet blir urealistisk på alle vis, når vi fortrenger at dette er ekstremt komplisert og sammensatt. Enkelttiltak kan være greie nok. Men helheten er skivebom. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med noe som helst, er at man har etablert et minimum av politisk stabilitet og sikkerhet i landet, sier Mjaugedal til NRK.no.

Han tegner et bilde av intellektuell dovenskap og mangel på kunnskap i politisk ledelse fører til at pengene blir brukt i hytt og vær, uten langsiktig effekt.

– Det er et akseptert narrespill. Jeg har ikke møtt noen – verken lokale, sentrale eller internasjonale bistandsarbeidere – som har tro på dette.

Til samme kanal forteller statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp) i UD at «Somalia står overfor mange utfordringer, og bistand alene er ikke svaret på noen av dem. Men bistand kan støtte opp om en positiv sosial, økonomisk og politisk utvikling i landet, hvis det finnes politisk vilje på somalisk side til å gripe disse mulighetene».