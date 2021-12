Kongresskomité vil anbefale siktelse mot Trumps tidligere stabssjef

NTB

Komiteen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar, vil anbefale å sikte Donald Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows, for forakt mot retten.

Det vil trolig skje mandag ettersom lovgivere frigir nye detaljer om tusenvis av eposter og tekstmeldinger han har overlevert til komiteen.

I et dokument publisert søndag, beskriver komiteen blant annet Meadows' innsats for å hjelpe tidligere president Donald Trump med snu valgnederlaget. De beskriver også meldinger som ble utvekslet blant Trumps folk mens angrepet utspant seg.

Meadows blir sett på som et nøkkelvitne i forbindelse med Trumps rolle i forsøkene på å hindre innsettelsen av Joe Biden som president.

I over to måneder har komiteen forhandlet med Meadows og hans advokat. De har også slitt med å få informasjon fra noen av Trumps andre folk, blant annet Steve Bannon.

Meadows har saksøkt granskningskomiteen fordi de ønsker å straffeforfølge ham for å nekte å vitne i granskingen.

Meadows nektet lenge å samarbeide med komiteen, men han snudde ved månedsskiftet. Deretter sa han tirsdag forrige uke at han ikke lenger ville samarbeide, og komiteen vil straffeforfølge ham for å ha vist forakt for Kongressen.