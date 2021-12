Omstridt gruveselskap forlater Grønland

NTB

Det australske gruveselskapet Greenland Minerals forlater Grønland fordi myndighetene på øya har nedlagt forbud mot utvinning av uran.

Forbud mot uranutvinning var et av valgkampløftene til det regjerende venstrepartiet Inuit Ataqatigiit (IA), og forbudet ble i forrige måned formelt vedtatt i parlamentet på Grønland.

Greenland Minerals har siden 2007 planlagt å starte gruvedrift ved Kvanefjeld på Grønlands sørspiss, men opplyser nå at de gir opp prosjektet.

Området antas å inneholde en av verdens største forekomster av sjeldne jordmetaller, som er sterkt etterspurt innen elektronikkindustrien.

Ettersom det også er uran i fjellet, ville det ha blitt et biprodukt, og dette vil gjøre gruva ulovlig.

Det nye forbudet innebærer at det maksimalt kan hentes ut 100 gram uran per tonn malm, mens Greenland Minerals har anslått forekomsten i Kvanefjeld til å være på rundt 300 gram per tonn.