Lasteskip skal ha kollidert i Østersjøen

NTB

En stor redningsaksjon pågår i Østersjøen der to lasteskip skal ha kollidert og det ene er i ferd med å synke. Det er meldt om skrik fra personer i vannet.

Expressen skriver ulykken som involverte lasteskipene Karin Hoej og Scot Carrier, skjedde i 3.30-tiden natt til mandag. De to skipene befant seg da mellom Bornholm og Ystad.

– Vi vet ikke hva som har skjedd ennå. Ett av fartøyene har kantret og ligger opp ned, sier Jonas Franzen i svenske Sjöfartsverket til Expressen.

– Vi vet ikke hvor mange som befant seg i båten som holder på å synke. Vi mistenker at minst to personer er i vannet. 4.45 fikk vi en rapport om at det er blitt hørt skrik i vannet, sier han.

Mørkt og kaldt

Værforholdene i området gjør letingen vanskelig. Det er mørkt og temperaturen i vannet er om lag 4 grader.

– Det er to menn over bord og de er ikke funnet, opplyste Victor Devinder ved den svenske kystvaktens redningssentral.

Hvor lenge de to, eller eventuelt flere har vært i vannet, er ikke kjent.

– Vi har ikke funnet noen ennå. Men vi har bedt om dykkerressurser og fortsetter letingen, sier Franzen.

Dansk og britisk

Scot Carrier er registrert i Storbritannia. Skipet er 90 meter langt, ble bygd i 2018 og var på vei fra Salacgrīva i Latvia til Montrose i Storbritannia. Det er ikke kjent hvilken last skipet har.

Karin Hoej er registrert i Danmark, 55 meter langt og ble bygd i 1977. Det var på vei fra Södertälje i Sverige til Nykøbing Falster i Danmark. Det skal ikke ha last.

Seks redningsfartøy og et helikopter fra Danmark deltar i redningsarbeidet, og helikoptre fra Kristianstad og Visby er også på vei.

Et annet britisk fartøy som befant seg i nærheten, bistår også i redningsarbeidet, ifølge Aftonbladet.

Bekrefter

Ifølge Forsvarets operasjonssenter i Danmark er det Karin Hoej som har kantret og som skal være i ferd med å synke.

– Vi kan se på radarovervåkingen vår at det sannsynligvis har vært en kollisjon mellom to mindre lasteskip nordvest for Bornholm, sier vakthavende offiser Steffen Lunn til Ritzau.

– Det er snakk om et dansk og et engelsk skip. Og vi får meldinger om at det er det danske skipet som har kantret, sier han.

– Vi vet ikke hvor mange besetningsmedlemmer som er om bord, men vi forventer at det på det danske skiper minst er to, sier Lunn.