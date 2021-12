Venter dom i dansk riksrettssak i dag

NTB

Dommen i riksrettsprosessen mot Danmarks tidligere innvandringsminister er ventet mandag. Inger Støjberg risikerer fengselsstraff.

Aktor i riksrettssaken har lagt ned påstand om fire måneders ubetinget fengsel.

Støjberg er stilt for riksrett anklaget for å ha gitt en ulovlig instruks om at asylsøkere som var et par skulle skilles, hvis en av dem var mindreårig.

Den tidligere Venstre-politikeren meldte seg ut av partiet da det stemte for riksrettssaken mot henne. Hun omtaler saken konsekvent som barnebrudsaken, og har erklært seg ikke skyldig.

En granskningskommisjon erklærte at instruksen var ulovlig og for vidtrekkende, samt at den brøt mot menneskerettskonvensjonen. Et stridstema har vært om det ble tatt hensyn til par der begge var unge, om det ble gitt instruks om en individuell vurdering i hver enkelt sak, eller om alle ble skåret over en kam.

Totalt ble 22 eller 23 par skilt. I de fleste tilfellene var parene relativt jevnaldrende