Sør-Koreas president: Nærmer seg fredsavtale med Nord-Korea

NTB

Sør-Koreas president Moon Jae-in sier at USA, Kina og Nord-Korea er enige om prinsippene i en fredsavtale som formelt avslutter Koreakrigen.

Koreakrigen startet i juni 1950 og krigshandlingene ble i realiteten avsluttet i juli 1953. Det ble aldri underskrevet en fredsavtale, så krigen er i prinsippet fortsatt pågående. Spenningen mellom Nord-Korea på den ene siden og Sør-Korea og USA på den andre er fortsatt høy.

Moon sier ifølge nyhetsbyrået Yonhap at landene nå er enige om prinsippene i en fredsavtale og at Sør-Korea vil presse på for å få den underskrevet.

Han sier at en fredsavtale som formelt avslutter Koreakrigen vil bidra til å styrke samtalene mellom Sør- og Nord-Korea og mellom Nord-Korea og USA.