Tornadoene: Åtte døde og åtte savnet på fabrikk i Kentucky

Stearinlysfabrikken i Kentucky ble lagt i ruiner. Foto: Ryan C. Hermens / Lexington Herald-Leader via AP / NTB

NTB

Dødstallene etter tornadouværet i USA kan vise seg å være langt lavere enn fryktet. På stearinlysfabrikken som er lagt i ruiner er åtte døde og åtte savnet.

Det er blitt anslått at opp mot 100 personer kan ha mistet livet i uværet. I det anslaget ble det tatt høyde for et høyt dødstall på fabrikken i Mayfield, Kentucky.

Der var det 110 mennesker til stede da tornadoene rammet fredag. 40 ble reddet ut, mens myndighetene anslo at resten kunne ha mistet livet.

Søndag sier en talsmann for stearinlysselskapet at mer enn 90 av de 110 er blitt lokalisert. Og det er fortsatt håp om at de åtte som er savnet, er i live, sier talsmannen.

– Mange av de ansatte var samlet i et tilfluktsrom og etter at uværet hadde gitt seg, dro de hjem. Siden strømmen hadde gått og telefonlinjene var nede, var det vanskelig å nå dem. Vi håper å finne flere av de savnede, sier talsmann Bob Ferguson.

Guvernør Andy Beshear, som i helgen sa at dødstallene i Kentucky kunne overstige 100 mennesker, sier at det er fantastisk hvis de første anslagene viser seg å være feilaktige.

I andre amerikanske delstater er det bekreftet at 14 mennesker mistet livet i tornadouværet.