Tyskland truer Russland med å stanse omstridt gassledning

NTB

Hvis Russland står for en opptrapping i den spente situasjonen ved grensen til Ukraina, blir det omstridte Nord Stream 2-prosjektet stanset, varsler Tyskland.

Avtalen mellom Tyskland og Russland om rørledningen som skal frakte russisk gass til kontinentet, er blitt kritisert av flere.

Tysklands nye utenriksminister, Annalena Baerbock, sier at Tyskland er enig med USA om at rørledningen skal stanses hvis Russland trapper opp Ukraina-konflikten.

– Hvis det skjer en ytterligere opptrapping, kan ikke denne gassrørledningen komme i drift, sier Baerbock.

Ifølge utenriksministeren er det en avtale mellom USA og regjeringen til nylig avgåtte Angela Merkel som sørger for dette.

Merkels arvtaker som statsminister, Olaf Scholz, retter også en advarsel til Russland.

– Det vil være en alvorlig feiltakelse å tro at man kan krenke et europeisk lands grenser, uten at det får konsekvenser, sa Scholz i et besøk i Polen.