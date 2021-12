Storbritannia hever beredskapsnivået på grunn av omikron

NTB

Storbritannia hever beredskapsnivået til 4 på grunn av spredningen av den nye omikronvarianten.

Forrige gang nivået var på 4 var i mai, melder BBC.

Nivå 4 innebærer at det enten er høy eller stigende smitte, og at det er påkrevd at folk holder avstand til hverandre.

Statsminister Boris Johnson skal holde en TV-tale om coronasituasjonen klokka 21 søndag.

Han ventes å gi en oppdatering om programmet for vaksinepåfyll. Ifølge BBC kommer det ikke nye smittevernrestriksjoner nå.