Politifolk skadd i corona-demonstrasjon i Tyskland

NTB

Minst 16 politifolk er skadd i sammenstøt med demonstranter som protesterer mot koronatiltak i flere byer i Tyskland.

Rundt 1.000 mennesker samlet seg lørdag kveld i Greiz i den tyske delstaten Thüringen.

Politiet benyttet pepperspray og vannkanoner da demonstrantene forsøkte å bryte gjennom sperringer, og det kom til sammenstøt.

Demonstrantene kastet flasker, og 14 politifolk ble skadd, de fleste lettere.

Nærmere hundre demonstranter kan vente seg straffereaksjoner etter sammenstøtene.

Politiet brøt også opp en demonstrasjon som ikke var godkjent i Hamm vest i landet lørdag. Den var organisert av den såkalte Querdenken-bevegelsen, og omkring 550 deltok.

Det var også urolig i Reutlingen Baden-Württemberg, der politiet stanset en demonstrasjon der 1.500 var med.

Politifolk skal også ha blitt angrepet i Bennewitz i Sachsen. Her var det bare 25 personer som demonstrerte, men aksjonistene brøt ifølge politiet smittevernreglene. To politifolk og to demonstranter fikk lettere skader.