Assange skal ha fått slag i fengselet

NTB

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange fikk i slutten av oktober et mindre slag i fengselet og har siden gått på medisiner, ifølge britisk avis.

Slaget 27. oktober resulterte i et hengende øyelokk, hukommelsestap og tegn på nevrologisk skade, skriver The Mail on Sunday.

Assanges forlovede Stella Moris bekrefter at han fikk slag samme dag som en britisk domstol innledet ankesaken USA fremmet for å få ham utlevert.

10. desember ga domstolen USA medhold i anken og åpnet for at 50-åringen kan utleveres. I USA venter en omfattende tiltalte, blant annet for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

Forvarsel

Moris og Assange har to barn sammen. De fikk nylig tillatelse til å gifte seg av britiske fengselsmyndigheter, men noen dato for bryllupet er ikke kjent. Nå frykter hun at slaget kan ha vært et forvarsel, og at det er fare for helsen hans.

– Han må løslates. Nå, tvitrer hun.

– Det var dette evige sjakkspillet, kamp etter kamp, det ekstreme stresset som forårsaket Julians slag 27. oktober, skriver hun.

Assanges advokater opplyser at spørsmålet om utlevering ikke er avgjort og at de vil bringe saken hans inn for britisk høyesterett.

I varetekt

WikiLeaks-grunnleggeren søkte i 2012 tilflukt i Ecuadors ambassade i London for å unngå utlevering til Sverige der han var etterlyst for voldtekt.

Sju år senere trakk Ecuador tilbake beskyttelsen og britisk politi hentet ham ut av ambassaden. Samme dag offentliggjorde USA den omfattende tiltalen.

Sverige har henlagt saken mot Assange, som nå sittet i varetekt i Storbritannia i påvente av at britisk rettsvesen skal ta endelig stilling til utleveringskravet fra USA.