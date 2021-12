Mot rekordsesong for svenske skianlegg

NTB

De store svenske skianleggene melder om rekordtall for vinterens sesong. I Stöten i Sälen er 95 prosent av kapasiteten allerede booket.

For Funäsfjällen er bestillingene på et nivå som er 30 prosent høyere enn i fjor, som også var et rekordår. Åre melder om en økning på 14 prosent.

Det kommer flere reisende fra utlandet.

– 17 prosent av våre bestillinger kommer fra Danmark, og i fjor var det jo null prosent siden grensen var stengt, sier Johan Torn, direktør for Stöten i Sälen.

I år planlegger både nattklubber og andre serveringssteder på skianleggene å holde åpent, men det er en viss usikkerhet med tanke på mulige restriksjoner også denne sesongen.