Biden kaller tornadoene en ufattelig tragedie

USAs president Joe Biden, her under avslutningen av det virtuelle demokratitoppmøtet fredag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden kaller tornadoene som har rammet flere delstater i USA en ufattelig tragedie.

– Jeg ble orientert om de ødeleggende tornadoene som har rammet det sentrale USA i dag morges. Å miste sine kjære i en storm som denne er en ufattelig tragedie, skriver Biden i en Twitter-melding.

– Vi jobber med guvernørene for å sikre at de har det de trenger, mens letingen etter overlevende og arbeidet med å få oversikt over skadene fortsetter, sier presidenten.

Så langt er det ukjent hvor mange som har mistet livet i det voldsomme uværet, men ifølge guvernøren i Kentucky, Andy Beshear, skal minst 50 mennesker ha omkommet i delstaten.

Flere delstater i Midtvesten og sør i landet er rammet, og det meldes om store ødeleggelser mange steder.