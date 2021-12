USA skjerper sanksjonene mot Kina og Nord-Korea

NTB

USA skjerper sanksjonene mot åtte land, blant dem Kina, Nord-Korea, Myanmar og Bangladesh.

President Joe Bidens administrasjon kaller skjerpelsene «et tydelig signal om at demokratier verden over vil reagere overfor dem som misbruker statlig makt for å undertrykke og påføre lidelse».

Blant dem som settes på USAs sanksjonsliste er to etniske uigur-ledere i Kinas Xinjiang-region, Shohrat Zakir og Erken Tuniyaz.

Zakir ledet regionen fra 2018 til i år og har forsvart Beijing-regimets internering av over 1 million uigurer i leirer. Han ble nylig avløst av Tuniyaz.

Det kinesiske AI-selskapet SenseTime, som har spesialisert seg på teknologi for ansiktsgjenkjenning som kinesiske myndigheter benytter for å overvåke uigurer og andre, har også havnet på USAs sanksjonsliste.

Filmstudio

Biden-administrasjonen skjerper også sanksjonene mot Nord-Korea etter flere måneders mislykkede forsøk på å gjenopplive atomforhandlingene med landet.

Den statlige filmprodusenten SEK Studio, som blant annet har bidratt til store Disney-filmer som «Pocahontas» og «Løvenes konge», blir også gjenstand for amerikanske sanksjoner.

Det samme blir fire regionale sjefer i Myanmar, som anklages for å ha spilt på lag med de militære makthaverne og for å ha slått hardt ned på demonstranter som protesterte mot kuppet i februar.

Utenomrettslige henrettelser

En sikkerhetsstyrke i Bangladesh, som anklages for å ha stått bak nærmere 600 utenomrettslige henrettelser og hundrevis av forsvinninger siden 2018, blir også gjenstand for sanksjoner fra USA.

Det blir også tjenestemenn i Uganda, Hviterussland, Sri Lanka og Mexico, som ifølge USA har gjort seg skyldige i «grove brudd på menneskerettighetene».

– Vi er fast bestemt på å sette menneskerettigheter i sentrum av vår utenrikspolitikk, og vil bruke passende verktøy for å rette søkelyset mot brudd og overgrep og stille de skyldige til ansvar, sier utenriksminister Antony Blinken.