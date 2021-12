Tornadoer skal ha krevd over 50 liv i USA

Et lagerbygg i Edwardsville tilknyttet Amazon fikk store skader da det ble truffet av en tornado. Foto: Robert Cohen / St. Louis Post-Dispatch via AP / NTB

NTB

Over 50 mennesker skal være omkommet i tornadoer som har rammet flere delstater i Midtvesten i USA.

Ifølge guvernøren i Kentucky, Andy Beshear, skal minst 50 mennesker ha omkommet i delstaten, og det meldes om store ødeleggelser mange steder.

– Vi vet at det trolig er snakk om over 50 omkomne, hvis det ikke er snakk om enda høyere dødstall, sier Beshear til en lokal TV-stasjon.

– Meldingene er hjerteskjærende, sier han.

Fanget i ruiner

Graves County sørvest i delstaten er aller hardest rammet. I byen Mayfield ble en stearinlysfabrikk rasert under uværet og redningsmannskaper kjemper for å hente ut ansatte som er fanget under ruinene.

– Bygningen er jevnet med jorda. Vi forventer at det har gått liv tapt, sier politiets talskvinne Sarah Burgess.

I Tennessee har myndighetene bekreftet at tre mennesker har omkommet, og i Arkansas omkom én person og fem ble skadd da et pleiehjem fikk store ødeleggelser.

Amazon-lager

Også i Missouri har minst én omkommet, og i Illinois jobber redningsmannskaper med å ta seg inn i en av nettgiganten Amazons lagerbygninger i Edwardsville, rundt 40 kilometer øst for storbyen St. Louis. Taket har kollapset og et stort antall arbeidere er innesperret.

TV-bilder viser at et stort antall ambulanser har rykket ut til lagerbygningen. Myndighetene opplyser at det er flere skadde. En tjenestemann sier at det var rundt 100 mennesker i bygningen.

– Mine tanker er med folket i Edwardsville i kveld og jeg har vært i kontakt med ordføreren for å tilby alle ressurser vi kan, sier guvernør i Illinois J.B. Pritzker.