Biden hardt ut mot Kelloggs i streikestrid

En streikevakt utenfor Kelloggs-fabrikken i Omaha, Nebraska. Foto: Lily Smith / Omaha World-Herald via AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden sier han er svært bekymret over at matprodusenten Kelloggs vil erstatte streikende ansatte med andre.

Kelloggs-streiken får stor oppmerksomhet i USA, og flere steder er butikkhyllene tomme for frokostblanding. Biden kaller planene om å erstatte streikende ansatte for et eksistensielt angrep på fagforeningene og streikeretten.

– Tarifforhandlinger er et grunnleggende verktøy for å beskytte arbeidernes rettigheter, sier Biden i en uttalelse.

Han sier han er dypt bekymret og aggressivt vil forsvare denne retten.

– Permanent erstatning av streikende arbeidere er et eksistensielt angrep på foreningen og medlemmenes jobber og levebrød. Jeg har lenge vært motstander av erstatning av streikende og støtter sterkt lovforslag som forbyr det, sier Biden.

Kelloggs sier i en uttalelse at de har gjort alt for å komme til enighet med fagforeningen og at selskapet har en forpliktelse til kunder og de øvrige ansatte.

Streiken startet 5. oktober.