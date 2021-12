Fredsprisvinner Muratov anklager Russland for barbari

NTB

Tortur lever i beste velgående i dagens Russland, sier den russiske fredsprisvinneren Dmitrij Muratov. Han mener journalister er motgift mot tyranni.

– Torturpraksisen i fengslene og under etterforskning lever i beste velgående også i det moderne Russland, sa Muratov i sitt nobelforedrag i Oslo rådhus fredag.

Mishandling, voldtekter og forferdelige boforhold var blant tingene han ramset opp.

Muratov, som er sjefredaktør for den uavhengige avisa Novaja Gazeta, er i Norge for å motta Nobels fredspris sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa.

– Barbari

I foredraget gikk Muratov hardt ut mot president Vladimir Putins regime og trakk linjene tilbake til Stalins undertrykkelse av det russiske folket.

Blant annet blir straffesaker basert på falske anklager ofte brukt i politiske saker, sier Muratov, som viser til anklagene mot opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

– Vi får stadig oftere høre om tortur av innsatte og anholdte. Folk blir torturert for at de skal brytes ned, for at straffen skal bli enda mer brutal. Dette er barbari, sier Muratov.

Også journalistikken i Russland er inne i en mørketid, sier fredsprisvinneren.

– Over hundre journalister, medier, menneskerettsforkjempere og NGO-er har i løpet av de siste månedene fått status som «utenlandske agenter». I Russland er dette det samme som folkefiender, sier han.

Den russiske journalisten og sjefredaktøren Dmitrij Muratov mottar Nobels fredspris 2021av nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen, sammen med Maria Ressa fra Filippinene. De to er tildelt Nobels fredspris for sin innsats for ytringsfrihet. Les mer Lukk

Krigspropaganda

Muratov anklager også russiske myndigheter for å spre krigsforherligende propaganda gjennom TV-ruta.

– Makten selger aktivt ideen om krig. Folket som er påvirket av den aggressive markedsføringen, blir vant til å tenke at krig kan aksepteres.

– Regjeringer og propaganda-støttespillere som de omgir seg med, bærer det fulle ansvar for den militaristiske retorikken på statlige TV-kanaler, sier han og advarer mot at dette blant annet kan bidra til å eskalere spenningen mellom Russland og Ukraina.

– Krigen mellom Russland og Ukraina fremstår ikke lenger umulig i geopolitikernes syke hoder, sier han.

Motgift

Muratov advarer samtidig om at verden beveger seg lenger og lenger vekk fra demokratiet.

– Verden er skuffet over makteliten. Verden har begynt å vende seg i retning diktatur. Det har oppstått en illusjon om at fremskritt kan oppnås gjennom teknologi og vold, og ikke gjennom menneskerettigheter og friheter, sier han.

– Diktaturene har sørget for å gjøre det lettere å utøve vold. I landet vårt (og ikke bare der) er det vanlig å tenke at politikerne som unngår blodsutgytelse, er svake. Dette er fremskritt uten frihet. Som å få melk uten å ha ku, slår han fast.

Muratov mener at uavhengig journalistikk er motgiften mot en slik utvikling.

– Vi er journalister, vår oppgave er klar: Å skille mellom fakta og usannheter, sier han.