Italiener forsøkte å lure til seg coronapass med falsk arm – nå er han vaksinert

NTB

I forrige uke forsøkte en italiener å lure til seg coronapass ved å møte opp med armprotese på vaksinesenteret. Nå har han tatt vaksinen på ekte, forklarer han.

Mannen, som er i 50-årene, skapte overskrifter verden over da han møtte opp på et italiensk vaksinesenter med en realistisk armprotese. Vaksinepersonellet lot seg imidlertid ikke lure, og mannen ble bøtelagt.

I et italiensk TV-program forteller mannen, som jobber som tannlege, at han nå har latt seg vaksinere «fordi systemet tvang ham».

Tannlegen forklarer at han ikke er vaksinemotstander, men at han er kritisk til at man blir tvunget til å ta den. Italia har strengere regler for uvaksinerte, og disse får ikke tilgang til blant annet landets restauranter, kinoer og sportsarrangementer.