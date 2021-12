Kunstnere setter farge på slummen i Lagos

NTB

Kunstnere oppsøker slummen i Lagos med dans og musikk. Målet er å spre håp og glede – og kanskje også politisk bevissthet blant Nigerias fattigste.

Selv om ingen av danserne referer til det, kan forestillingene på mange måter minne om de massive protestaksjonene mot myndighetene og politistyrkene i landet i fjor høst.

Tusenvis av unge mennesker gikk da ut i gatene for å kreve en slutt på menneskerettighetsbrudd og korrupsjon. Protestene førte til at sikkerhetsstyrkene rykket og ut og slo hardt ned på demonstrantene. Volden utløste nye protestbølger.

Trommer og dans

Nå er det først og fremst rytmene av trommene som skaper bråk.

Dansere virvler rundt og sparker opp støvet på bakken i Orowonskhoki, et av Lagos fattigste strøk. Flammekastere får ansikter til å lyse opp.

Flere av danserne har oppsiktsvekkende og fargerike kostymer laget av plastflasker som er samlet inn fra gatene i slummen. De får raskt voksne og barn til å slutte seg til dansen.

I tre år har en gruppe på ti unge nigerianske artister forsøkt å gjøre livet til Orowonshokis innbyggere lysere gjennom danseforestillinger. De ønsker blant annet å bidra til strøket blir tryggere. I mange år var området herjet av gjengvold.

– I 2019 hadde Orowonshoki mange sikkerhetsutfordringer, og lenge var det nesten ingen som våget å gå ut på gatene, forteller Valu, en av skaperne av «Slum Party».

– Vi begynte å danse i gatene for å gjøre folk mindre redde, og resultatet var også at folk begynte å ta gatene tilbake igjen, forteller Sunday Ozegbe Obiajulu. Han er profesjonell danser som går under kunstnernavnet Valu.

– Vi brakte livet tilbake i gatene igjen, sier han. Valu mener det er et bevis på at man kan utgjøre en forskjell med enkle handlinger for folk på bakken.

Danseverksted og trim

Gjennom året arrangerer gruppen også danseverksted for barn – og trimaktiviteter for kvinner i distriktet.

– Jeg pleide å være hjemme hele dagen med barna mine, men nå gjør jeg nye ting – takket være disse menneskene. I dag føler jeg at jeg eksisterer, forteller 37 år gamle Martha Eze, som deltar på festen.

Danseren Olamide Ballyqueen sier at mange føler seg som slaver for regjeringen.

– Vi ønsker ikke å lide som foreldrene våre, og vi vil definitivt ikke at barna skal lide som oss, legger Ballyqueen til mens hun peker på en gruppe med små barn.

– Det vi trenger er sikkerhet, velferd og fred, sier hun.

Rikdom og fattigdom side ved side

Orowonshoki ligger ved Afrikas nest største fastlandsbro, som strekker seg 12 kilometer over Lagos-lagunen.

Én av to innbyggere her lever i fattigdom og slum. Men det er ikke langt over til de velstående områdene der menneskene bruker pengene på luksusvillaer, flotte moteklær og dyre restauranter.

I Orowonshoki er de eneste synlige dollarene de som er trykt på skjorta til en tenåringsgutt som vrikker iherdig på kroppen til musikken til den nigerianske sangeren Fireboy.

– «I'm in San Francisco jamming … I just arrived from Miami», synger barna mens de danser barbeint.

Selv om musikken stopper en stund som følge av et av de mange daglige strømbruddene, blir ikke festen ødelagt. Publikum fortsetter bare å danse.

– Vi har det veldig gøy i dag, jeg elsker å danse, forteller 16 år gamle Beke Olamileken, som selv drømmer om å bli skuespiller.

Gjør en forskjell

Arrangørene som står bak «Slum Party» mener at festen også er et verktøy for å øke den politiske bevisstheten.

Kunstnerne bruker bevisst opptredenene i slummen på å gjøre verden oppmerksomme på deres politiske budskap. Utenfor et slitent hus setter de for eksempel opp flere gravsteiner av papp med teksten: Folk, Rikdom, Rettigheter, Sikkerhet, Fred.

Danseren Henry Bethel Wisdom lar seg binde med et oransje tau og utfører en forestilling som får publikum til å gispe: Han kaster seg opp i lufta og prøver å komme seg ut av pappkirkegården, men blir fanget av sine kunstneriske kolleger som drar ham ublidt tilbake i tauet.

I fjor ble en video som viser Valu danse i en stor gjørmedam foran en politimann, en hit i sosiale medier. Valu ville rette søkelyset mot den elendige forfatningene mange av veiene har i området.

Budskapet var vanskelig å misforstå.