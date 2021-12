Ja i Senatet til første lovforslag om å heve gjeldstaket

Republikanernes mindretallsleder Mitch McConnell sier at det er i landets beste interesse å unngå misligholdelse av gjelden. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

I USA godkjente Senatet torsdag det første av to lovforslag som trengs for å heve regjeringens gjeldstak og slik unngå at USA misligholder sin gjeld.