Maxwell-rettssak utsatt på grunn av sykdom

NTB

Rettssaken mot partneren til avdøde Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (59), er satt på pause torsdag fordi en advokat i saken har blitt syk.

Det er foreløpig ingen grunn til å tro at det dreier seg om coronasmitte, opplyste dommer Alison Nathan til den føderale domstolen på Manhattan i New York.

Dommeren sendte jurymedlemmene hjem for dagen, og sa at saken etter all sannsynlighet gjenopptas fredag.

Maxwell er tiltalt for å ha hjulpet sin tidligere partner, avdøde Jeffrey Epstein, med å rekruttere og misbruke unge jenter og kvinner. Hun har benektet anklagene.