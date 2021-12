Uoffisielt tribunal: Kina begikk folkemord mot uigurene

Uigur-kvinnen Semsinur Gafur har flyktet fra Kina til Tyrkia. Hun er blant dem som har vitnet for Uigur-tribunalet i London om forholdene i Xinjiang.

NTB

Kina har begått folkemord i Xinjiang-regionen ved å forhindre fødsler i den uiguriske befolkningen, konkluderer et panel som har vurdert saken i London.

Panelet, som omtales som Uigur-tribunalet, består av ni advokater og eksperter på menneskerettigheter. Det siste året har de undersøkt påstander om tortur, voldtekt og umenneskelig behandling mot uigurene.

I sin sluttrapport på 63 sider sier panelet at det ikke foreligger noen bevis på massedrap, som etter folkeretten tradisjonelt har vært et kriterium for å omtale noe som folkemord.

De mener likevel at det er bevist utover rimelig tvil at det kinesiske kommunistpartiet hadde som mål å «ødelegge» en betydelig del av den muslimske uigur-minoriteten nordvest i landet, og på den måten står bak folkemord.

Kommunistpartiet har innført et omfattende system av tiltak for å redusere fødselsraten i folkegruppen, inkludert tvangssterilisering, prevensjon og abort, heter det i rapporten.

Uigur-tribunalet er ikke knyttet til noen spesiell regjering, og deres konklusjoner får ingen formelle konsekvenser. Tribunalet ble opprettet på forespørsel fra en gruppen World Uyghur Congress som representerer uigurer i eksil og som vil at det internasjonale samfunnet skal reagere overfor Kina.

Myndighetene i Beijing gått hardt ut mot tribunalet og omtalt deres virksomhet som en løgnaktig svertekampanje. De har også innført sanksjoner mot tribunalets leder Geoffrey Nice.

Nice har tidligere vært hovedaktor i saken mot Jugoslavias president Slobodan Miloševic og i andre høyprofilerte krigsforbryterrettssaker.