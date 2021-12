Studie: mRNA-vaksine effektiv mot hiv

Mus som fikk to doser vaksine fikk nøytraliserende antistoffer, altså proteiner som fester seg til overflaten av viruset og hindrer det fra å invadere celler.

NTB

En eksperimentell hiv-vaksine basert på mRNA, den samme teknologien som brukes i to vellykkede koronavaksiner, har vist lovende resultater, ifølge en ny studie.

Eksperimenter på mus og aper viser positive tegn, ifølge studien som er publisert i tidsskriftet Nature Medicine torsdag.

Studien, som er utført av forskere ved USAs nasjonale institutt for allergier og infeksjonssykdommer (NIAID), Moderna og andre institusjoner, viste at vaksinen var trygg og ga den ønskede immunresponsen mot et hiv-lignende virus.

Apene som fikk en første dose, fulgt opp av flere oppfriskningsdoser, hadde 79 prosent lavere risiko for infeksjon av shiv-viruset enn uvaksinerte dyr.

Mus som fikk to doser vaksine fikk nøytraliserende antistoffer, altså proteiner som fester seg til overflaten av viruset og hindrer det fra å invadere celler.