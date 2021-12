Atomsamtalene med Iran er gjenopptatt

NTB

Forhandlingene mellom Iran og landene i atomavtalen fra 2015 ble gjenopptatt i Wien torsdag. Spenningen mellom partene er høy.

Europeiske diplomater har oppfordret Iran til å komme tilbake med «realistiske forslag» etter at den iranske delegasjonen i forrige uke stilte en rekke krav som andre parter i avtalen anså som uakseptable.

Forrige ukes samtaler var de første på over fem måneder, noe som skyldes presidentskiftet i Iran.

Samtalene i Wien er inne i sin sjuende runde. Etter at USA trakk seg fra avtalen i 2018, har Iran gjentatte ganger brutt betingelsene ved å anrike og lagre uranmetall utover gjeldende begrensninger.

Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, samt EU, er også del av atomavtalen. President Joe Biden har signalisert at han ønsker at USA slutter seg til avtalen igjen.

Samtalene ledes av EU. Russland og Kina deltar i samtalene i Wien og mekler mellom Iran og USA. Amerikanske myndigheter planlegger å sende en delegasjon ledet av Robert Malley til Wien etter helgen. Malley er USAs spesialutsending til Iran.

Mikhail Uljanov, Russlands øverste representant i Wien-samtalene, tvitret onsdag at samtalene med Iran og USA «viser at begge sider er veldig seriøse» i forsøket på å inngå en avtale, selv om han la til at «deres visjoner om relevante måter og virkemidler er forskjellige».