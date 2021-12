WHO frykter at omikronvarianten kan føre til ny runde med vaksinehamstring

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det fremdeles er usikkert om oppfriskningsdoser hjelper mot omikronvarianten, og fraråder rike land å hamstre vaksiner.

WHOs vaksineringsrådgivere frykter at rike land vil haste med å få tak i flere vaksinedoser. De mener at dette uten at det finnes klare bevis for at en oppfriskningsdose er nødvendig mot omikron, vil forverre skjevfordelingen av vaksiner i verden.

– Mens vi nå er på vei inn i hva enn omikronsituasjonen viser seg å være, er det en risiko for at den globale forsyningen av vaksiner igjen vil gå til høyinntektsland som hamstrer for å beskytte deres befolkning, på en måte som er i overkant, sier WHOs vaksinesjef Kate O'Brien torsdag.

Utsagnet hennes kommer etter at vaksineprodusenten Pfizer har hevdet at tre doser med deres vaksine vil beskytte også mot omikronvarianten.