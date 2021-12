WHO anbefaler ekstra vaksinedose til risikogrupper

Helsemyndigheter er tydelige på at vaksinering er veien ut av coronapandemien. Illustrasjonsfoto: Tone Spieler / NTB

NTB

Risikogrupper bør få en ekstra dose med coronavaksine, anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge studier avtar vaksinenes effekt med tiden, og nedgangen er betydelig spesielt hos eldre mennesker, fremhever Alejandro Cravioto, leder for WHOs vaksine-ekspertgruppe SAGE, ifølge Reuters.

WHOs råd innebærer en tredje dose for coronavaksiner som tas i to doser, slik som Pfizer, Moderna og AstraZeneca. For vaksiner som tas i én dose, slik som Janssen, anbefales det en andre dose.

Flere land, deriblant Norge, har allerede begynt å gi en oppfriskningsdose. I Norge regnes en tredje dose som det viktigste tiltaket mot den økende smitten som herjer, og som har medført en bratt økning i antallet sykehusinnleggelser.

Vaksineprodusenten Pfizer/Biontech opplyste onsdag at deres coronavaksine gir god beskyttelse mot omikronvarianten etter en tredje dose.