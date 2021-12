FN rasende etter angrep på ansatte i Kongo

NTB

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er rasende etter at tre av deres ansatte ble angrepet mens de var på reise i det østlige Kongo.

– Uidentifiserte angripere åpnet ild mot en FN-konvoi som var på reise øst i Kongo, sier UNHCR i en uttalelse.

– Kuler traff et av kjøretøyene, og tre ansatte ble såret. De blir nå behandlet på sykehus.

UNHCR sier de er sjokkerte og rasende over angrepet, og oppfordrer til det sterkeste til respekt for internasjonale, humanitære lover slik at sivile i tillegg til folk som driver humanitært arbeid blir beskyttet mot vold.

– De ansatte reiste i et tydelig merket UNHCR-kjøretøy. De var på vei tilbake fra et oppdrag for å hjelpe mennesker fordrevne fra hjemmene sine på grunn av vold, heter det i uttalelsen.