Italia gir milliardbot til Amazon

Italias konkurransetilsyn har bøtelagt Amazon med 1,1 milliarder euro. Her fra et distribusjonssenter i USA.

NTB

Italias konkurransetilsyn har bøtelagt Amazon med 1,1 milliarder euro for angivelig misbruk av sin dominerende stilling innen e-handelslogistikk.

– Amazons dominerende stilling i det italienske markedet har gjort dem i stand til å favorisere sin egen logistikktjeneste, skriver tilsynet i en uttalelse torsdag.

Boten på 1,1 milliarder svarer til omtrent 11 milliarder norske kroner, og er den seneste av europeiske styresmakters aksjoner mot amerikanske storselskaper.

– De har brukt aktive selgere på Amazon.it for slik at det har blitt til skade for konkurrerende operatører i det markedet, og for å styrke sin egen dominans, heter det videre.