Far og sønn anklages for å ha startet enorm skogbrann i California

NTB

Politiet i California har pågrepet en far og sønn som er mistenkt for å ha startet en brann som svidde av over 800.000 mål.

De to er 66 og 32 år gamle. De er mistenkt for å ha startet brannen ved Lake Tahoe, et skogområde nær grensen til delstaten Nevada.

Ifølge New York Times mener påtalemyndigheten at de har vært uaktsomme i forbindelse med at brannen startet. Forsvareren til de to sier at mennene stiller seg helt uforstående til anklagene.

Brannen startet 14. august, og først 67 dager senere var den slukket. Da var rundt 1.000 bygninger brent ned, både boliger og forretningsbygg. Fem mennesker ble skadd, men ingen omkom.