USA har godkjent coronacocktail fra AstraZeneca

NTB

Amerikanske helsemyndigheter har godkjent bruken av syntetiske antistoffer, utviklet av AstraZeneca, for å forebygge coronasykdom hos enkelte.

Dette er første gang US Food and Drug Administration (FDA) har godkjent et slikt legemiddel mot coronasykdom, som er rent forebyggende og må gis før en person blir smittet med viruset.

USA har godkjent legemiddelet for personer som av medisinske årsaker ikke kan vaksineres mot coronaviruset.

Legemiddelet, som har navnet Evusheld, inneholder to typer syntetiske antistoffer og gis i form av to sprøyter rett etter hverandre.

FDA baserer godkjenningen på en klinisk studie som viser for at risikoen for å utvikle coronasykdom reduseres med 77 prosent for de som får injeksjonene.