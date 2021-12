Rettssaken i gang mot politikvinne som skjøt og drepte svart 20-åring

NTB

Den tidligere politikvinnen Kim Potter møtte i retten onsdag. Hun er tiltalt for forsettlig drap på 20 år gamle Daunte Wright i en Minneapolis-forstad i april.

Skytingen skjedde litt mer enn ti måneder etter at politimannen Derek Chauvin drepte George Floyd, det også i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Drapet på Floyd utløste landsomfattende demonstrasjoner og uro i USA mot politiets voldsbruk mot særlig svarte amerikanere.

Spenningen blusset opp igjen da Wright ble skutt i Brooklyn Center, og det var et opptog av demonstranter utenfor domstolen i Minneapolis onsdag.

Stanset i kontroll

Det er ingen tvil om faktagrunnlaget i saken, da det ble tatt opp på politiets kroppskameraer.

Potter og to kolleger stanset ham fordi skiltene på bilen hans var utgått.

Da fant de ut at det var utstedt arrestordre på ham for å ha båret våpen uten tillatelse. Wright, som ikke var væpnet, forsøkte å rømme.

For å stoppe ham, hevder Potter at hun forsøkte å trekke fram elektrosjokkvåpenet sitt, men at hun trakk fram pistolen ved en feil. I videoen roper hun «Taser», engelsk for elektrosjokkvåpen, idet hun trekker av.

Wright kjørte vekk fra stedet, men stoppet ikke lenge etter, og ble erklært død på stedet.

Forsvaret: Et uhell

Potter trakk seg fra politiet etter hendelsen. Hun har forklart at hun trakk pistolen ut av hylsteret, som var festet på motsatt side av hylsteret med elektrosjokkvåpenet.

– Hun tabbet seg ut. Dette var et uhell. Hun er bare et menneske, sa hennes forsvarer Paul Engh.

– Etter 1.000 operasjoner gjør kanskje en kirurg en feil. Det kan skje, eller en diagnose kan gå uoppdaget i en stressende situasjon, sa han videre.

Aktoratet ønsker streng straff

Aktor Erin Eldridge bestrider det. Hun mener saken handler om uforsvarlig våpenhåndtering og tilsidesetting av risikoen ved å bruke våpen.

– Den handler om en politibetjent som visste at hun kunne drepte noen om hun tok feil, men som ikke forsikret seg om at hun gjorde det riktig, sa hun.

For å bli dømt for det strengeste av tiltalepunktene, må aktoratet bevise at Potter handlet hensynsløst, mens de for de andre må bevise at hun var grovt uaktsom.

Dømmes hun for forsettlig drap, er strafferammen på litt mer enn sju år, mens det er fire år for uaktsomt drap. Aktoratet har sagt at de ønsker en lengre straff.