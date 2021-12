Senatet stemte ned Bidens vaksinekrav

Senatet har stemt ned president Joe Bidens vaksinekrav for selskaper med mer enn 100 ansatte. To demokrater sluttet seg til republikanerne. Seieren blir trolig bare symbolsk, det ventes ikke at forslaget får flertall i Representantenes hus. Foto: Susan Walsh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et flertall i Senatet har stemt ned president Joe Bidens krav om at ansatte i store selskaper enten vaksinerer seg eller jevnlig lar seg teste for covid-19.