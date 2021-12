Levninger funnet i ny Srebrenica-massegrav

NTB

Det er funnet en ny massegrav med levninger fra ofre i Srebrenica-massakren i Bosnia-Hercegovina i 1995.

Massegraven er funnet i nærheten av byen Kalinovik sør i landet, ifølge Den internasjonale kommisjonen for savnede personer (ICMP).

Ifølge Matthew Holliday, som leder ICMPs arbeid på det vestlige Balkan, er massegraven den som er funnet lengst unna Srebrenica – med god margin.

– Den befinner seg kun noen kilometer fra landsbyen Godinjska Bara, nære Trovo, der paramilitære henrettet seks bosnjak-fanger fra Srebrenica i midten av juli 1995, sier han.

Vist fram i folkemord-saker

Videoopptak av henrettelsen er blitt vist fram i de internasjonale straffesakene mot bosnisk-serbiske hærførere som ledet an i massakrene.

Både FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren, der anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av bosnisk-serbiske soldater, var et folkemord.

De bosnisk-serbiske lederne Radovan Karadzic og Ratko Mladic er begge dømt til fengsel på livstid for krigsforbrytelser og folkemord.

Mer enn tusen fortsatt savnet

Det er hentet inn DNA-materiale som samsvarer med prøver fra slektninger av personer i ti forskjellige savnetsaker. Det er oversendt til en spesialisert etat for formell identifisering.

Ifølge Almasa Salihovic, som er talskvinne for Srebrenica-minnesenteret, er det funnet levninger i mer enn 90 massegraver. Det antas at ofrene først ble dumpet i massegraver, og at de fleste så ble flyttet, i et forsøk på å legge skjul på massakren.

Salihovic sa til nyhetsbyrået AFP i sommer at det blir stadig vanskeligere å finne nye massegraver, og at slektninger «fortsatt leter etter mer enn tusen ofre».

Den forrige massegraven ble utgravd i 2016, ifølge Holliday.