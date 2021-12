New Zealands regjering med unik plan for å få en slutt på tobakksrøyking

New Zealand vil forby salg av sigaretter til de kommende generasjonene i landet. Målet er å være røykfrie innen 2025. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Regjeringen på New Zealand vil i praksis innføre et livstidsforbud mot tobakksrøyking for innbyggerne som nå er under 14 år.