Stort underskudd for turgiganten TUI

TUI, verdens største turoperatør, melder om et stort underskudd i siste regnskapsår. Her står er TUI-fly parkert på Arlanda flyplass utenfor Stockholm.

NTB

TUI, verdens største reiseoperatør, melder om et stort underskudd og sier at spredningen av omikronvarianten påvirker bestillingene.

Det tyske konsernet, som har sitt regnskapsår fra oktober til september, kunngjorde et nettotap på 2,48 milliarder euro da de onsdag la fram sitt årsresultat.

Det er litt mindre enn det rekordstore tapet på 3,1 milliarder euro året før, da så å si hele den globale reiselivsnæringen ble nedstengt på grunn av pandemien.

Årsresultatet viser at TUI tredoblet inntektene til 3,5 milliarder euro for perioden juli til september, som er høysesong for reiselivsbransjen.

Etterspørselen etter reiser kom raskt tilbake, spesielt for sommeren 2022 i Europa. Men økende omikronsmitte har satt en demper på optimismen, spesielt for vinteren, sier TUI.

Hotell, cruiseskip og charterfly, som er kjernen i TUI, har blitt kraftig påvirket av pandemien.