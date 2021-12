Kilder: Terrorangrep avverget i Frankrike

Fransk politi har ifølge kilder avverget et terrorangrep som var planlagt gjennomført i julen. Bildet viser et gatemiljø i Paris. Illustrasjonsfoto: Rafael Yaghobzadeh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

To 23 år gamle menn er pågrepet i Frankrike og siktet for å ha planlagt et jihad-inspirert knivangrep mot offentligheten under juletiden, ifølge kilder.