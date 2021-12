Tysklands nye regjering vil legalisere hasj

Den nybakte regjeringen Tyskland, vil legalisere marihuana for rekreasjonelt bruk. Hvis det går gjennom, blir de det tredje landet i verden som legaliserer planten. De to andre er Uruguay og Canada. Foto: Steve Helber / AP / NTB

NTB

Den nye koalisjonsregjeringen i Tyskland vil legalisere hasj, som det tredje landet i verden. Men forslaget er omstridt blant velgerne.

– Bruk av cannabis på fritiden vil bli legalisert under den nye regjeringen, står det i regjeringsavtalen, som er inngått mellom SPD, De grønne og det liberale FDP.

Men det er delte meninger om tiltaket

Den regionale avisa Augsburger Allgemeine har gjort en undersøkelse, som viser at 43 prosent er for legalisering, og 43 prosent er mot. 14 prosent har ikke gjort opp noen mening.

Og skillelinjene er tydelige mellom generasjonene.

Omtrent to tredeler av folk mellom 18 og 29 er for, mens to tredeler av folk over 65 er mot, viser undersøkelsen.

De tre koalisjonspartiene går inn for kontrollert salg av cannabisdoser til rekreasjonell bruk av voksne i butikker med salgslisens.