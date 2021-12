Pelé innlagt på sykehus med tarmkreft

Pelé sammen med daværende fotballpresident Per Ravn Omdal under Norway Cup i 1989. Foto: Jørn H. Moen / NTB

NTB

Den brasilianske fotballegenden Pelé (81) er innlagt på sykehus på grunn av tarmkreft, melder VG og flere internasjonale medier.

Det ble i september kjent at den tredobbelte verdensmesteren var rammet av kreft i tykktarmen. CNN i Brasil skriver at han er innlagt for å fortsette behandlingen for sykdommen, og at han trolig kan forlate sykehuset i løpet av de neste dagene.

Pelés tilstand skal være stabil. Han er tidligere operert for tarmkreften og får cellegiftbehandling.