Frankrike løslater mann arrestert i forbindelse med drapet på Jamal Khashoggi

NTB

Franske myndigheter har løslatt en saudiarabisk statsborger, som ble arrestert tirsdag, mistenkt for å ha tatt del i drapet på Jamal Khashoggi.

Den arresterte mannen har vist seg å være en annen person enn den som var etterlyst, opplyser den franske påtalemyndigheten.

Den saudiarabiske ambassaden i Frankrike har hele tiden insistert på at den 33 år gamle mannen ikke har noen forbindelse til saken.

Mannen brukte et pass med navnet Khaled Alotaibi da han ble arrestert på flyplassen i Paris tirsdag. Det er det samme navnet som på en av de tiltalte som er stilt for retten in absentia i drapssaken som pågår i Tyrkia.

Mannen ble anholdt på bakgrunn av en internasjonal arrestordre utstedt av Interpol.

En sikkerhetskilde i Saudi-Arabia sier at Khaled Alotaibi er et veldig vanlig navn i kongedømmet, og at mannen Frankrike trodde de hadde i sin varetekt, faktisk satt fengslet i Saudi-Arabia, sammen med resten av de tiltalte i saken.