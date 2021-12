Johnson lover gransking av påstander om julefest

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson lover at påstandene fra hans rådgivere og ansatte om en julefest da England var nedstengt skal granskes.

Johnson har vært i hardt vær etter at ITV News har fått tak i en video av en fiktiv pressekonferanse der Johnsons daværende pressetalsperson Allegra Stratton svarer på spørsmål om en julefest i Downing Street i desember i fjor.

Johnson sier onsdag at han iverksetter en intern gransking for å finne ut om julefesten faktisk fant sted. England var under strenge nedstengingstiltak i desember i fjor, og sosiale samlinger som den angivelige festen var forbudt.

– Det sier seg selv at dersom reglene ble brutt så følger disiplinærhandling, sa Johnson til parlamentet onsdag.

Han beklaget også at hans ansatte tullet om festen på den fiktive pressekonferansen.