Biden snakket med europeiske allierte etter Putin-møtet

Biden og Putin holdt et virtuelt møte tirsdag for å diskutere situasjonen i Ukraina, uten at de kom til noen enighet. Foto: Adam Schultz / The White House via AP / NTB

NTB

I kjølvannet av toppmøtet med Russlands president Putin, har USAs president Joe Biden holdt et videomøte med europeiske allierte.

Biden oppdaterte statslederne for Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia sent tirsdag, opplyser talsperson for tyskernes avtroppende statsminister Angela Merkel, Steffen Seibert.

De europeiske lederne understreket på møtet «sin fulle støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet,» sier Seibert.

Alle deltakerne på møtet stilte seg bak at spenningen overfor Russland må senkes, og at det må jobbes fram en diplomatisk løsning.

Biden og Putin holdt et virtuelt møte tirsdag for å diskutere situasjonen i Ukraina, uten at de kom til noen enighet.

USA har sagt at de ikke vet hva slags planer Russland har med Ukraina, men Washington har uttrykt stor bekymring over at Russland har utplassert om lag 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina. Russland har avfeid bekymringen som hysteri.